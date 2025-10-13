Exatlón México | Duelo de Eliminación | Andrea Álvarez asegura que el miedo no la paraliza
Andrea Álvarez se enfrentó con Karen Núñez para determinar quién enfrentaría al Equipo Rojo por la permanencia.
Previo al Duelo de Eliminación, Andrea Álvarez reconoció que este tipo de enfrentamientos generan muchas emociones, sin embargo, eso no limita sus capacidades físicas. “Soy una persona que le gustan los retos, sobre todo el aprendizaje y el crecimiento y creo que todavía me queda mucho que aprender y crecer aquí”, externó
