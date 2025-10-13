Exatlón México | Duelo de Eliminación | Edna Carrillo ‘calienta’ el encuentro y afirma que ‘hay muchas personas en su contra’

Previo al Duelo de Eliminación, Edna Carrillo advirtió que pronto saldrá a la luz una versión suya que hará temblar a sus contrincantes, incluso, dijo que hay muchas personas en su contra y que le tienen envidia, pero ‘ya está acostumbrada’, por lo que eso ‘no le quita el sueño’ para vencer a los del Equipo Azul.

