Exatlón México | Duelo de Eliminación | Este fue el emotivo discurso de Thayli Suárez previo al encuentro del adiós

Previo al Duelo de Eliminación, Thayli Suárez reconoció que sin importar que Karina Núñez y Andrea Álvarez pertenecen al Equipo Azul, quien termine perdiendo, su partida le dolerá, pero antes de encontrarse con sus contrincantes, debe de enfrentar a Edna Carrillo, su compañera del Equipo Rojo.

