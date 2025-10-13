Exatlón México | Duelo de Eliminación | Este fue el emotivo discurso de Thayli Suárez previo al encuentro del adiós
Thayli Suárez reconoció que, sin importar a qué equipo pertenecen sus compañeras, le dolerá la partida de quien resulte eliminada.
Previo al Duelo de Eliminación, Thayli Suárez reconoció que sin importar que Karina Núñez y Andrea Álvarez pertenecen al Equipo Azul, quien termine perdiendo, su partida le dolerá, pero antes de encontrarse con sus contrincantes, debe de enfrentar a Edna Carrillo, su compañera del Equipo Rojo.
Galerías y Notas Azteca UNO