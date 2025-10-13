Exatlón México | Duelo de Eliminación | Karen Núñez ‘casi se quiebra’ de recordar el apoyo que ha recibido
Karen Núñez se sinceró con Antonio Rosique sobre lo complejo que ha sido, al menos emocionalmente, la competición.
Previo al Duelo de Eliminación, Karen Núñez reconoció que ha sido un día donde ha tenido muy presente a su familia, pero, casi al borde de las lágrimas, el apoyo que ellos le dieron para estar en Exatlón México, no estaría en el reality deportivo más importante del país. “Sé que hay mucha gente apoyándome, sé que está mi familia, sé que está mi universidad, porque también me apoyaron demasiado para estar aquí, sé que están mis amigos y pues hay mucha gente confía en mí, entonces yo también lo voy a empezar a hacer”, dijo.
