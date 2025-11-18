Exatlón México | Mejores Momentos | Crisis en El Equipo Rojo y fiesta en El Equipo Azul: los momentos más intensos de la novena temporada

En una jornada llena de emociones intensas en Exatlón México, los mejores momentos estuvieron marcados por las fracturas internas del Equipo Rojo, donde varios atletas alzaron la voz para pedir unidad y frenar la tensión que crece día con día; en medio de este panorama, Mono tomó la palabra y puso las cartas sobre la mesa con un mensaje directo: “no a la sugestión”, insistiendo en que es momento de dejar atrás las distracciones y enfocarse únicamente en cada circuito si quieren recuperar terreno, mientras que en el lado opuesto El Equipo Azul vivió un ambiente completamente distinto