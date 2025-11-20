inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Mejores Momentos | “Un día glorioso”: Los Rojos celebran y ponen en alerta total al Equipo Azul

El Equipo Rojo vivió un día glorioso en Exatlón México y sus victorias ya encendieron las alarmas del Equipo Azul, que deberá replantear su estrategia si quiere mantenerse en competencia.

Hugo Pantoja
Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

En un día catalogado por los fans como “glorioso” dentro de Exatlón México, El Equipo Rojo celebró intensamente sus más recientes victorias tras ejecutar una estrategia sólida encabezada por las mujeres del equipo, quienes lograron mantener el ritmo en circuitos decisivos frente a una escuadra azul que, aunque mostró potencia y mantuvo duelos cerrados punto a punto, no logró concretar los triunfos esperados, situación que ahora los coloca en evidente aprieto competitivo.

Exatlón México
Exatlón 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×