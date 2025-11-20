Exatlón México | Mejores Momentos | “Un día glorioso”: Los Rojos celebran y ponen en alerta total al Equipo Azul

En un día catalogado por los fans como “glorioso” dentro de Exatlón México, El Equipo Rojo celebró intensamente sus más recientes victorias tras ejecutar una estrategia sólida encabezada por las mujeres del equipo, quienes lograron mantener el ritmo en circuitos decisivos frente a una escuadra azul que, aunque mostró potencia y mantuvo duelos cerrados punto a punto, no logró concretar los triunfos esperados, situación que ahora los coloca en evidente aprieto competitivo.