Exatlón México | Mejores Momentos | La Presión en el Juego: la Competencia Interna en El Equipo Rojo cada día crece más
El individualismo comienza a ganar terreno en El Equipo Rojo, donde la lucha por la supervivencia se vuelve cada vez más intensa.
Mati revela lo que realmente está pasando en el juego y cómo la competencia interna está afectando al equipo. Conflictos, estrategias y alianzas están a flor de piel. Los jugadores están bajo presión y las tensiones se están desbordando. ¿Podrán los jugadores trabajar en equipo o la ambición personal será su mayor enemigo?
