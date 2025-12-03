Exatlón México| Programa Completo | Nuevos refuerzos, accidentes y una noche colosal rumbo a Punta Cana

El programa completo de Exatlón México dejó emociones de principio a fin: los Azules recuperaron terreno con victorias clave, encendiendo la tensión dentro del equipo Rojo, mientras Rosique anunciaba el arribo de Josué como nuevo refuerzo para reforzar una escuadra golpeada por recientes bajas. La jornada también se vio marcada por un accidente inesperado cuando Leo sufrió un fuerte golpe en la espinilla que requirió puntadas de emergencia.