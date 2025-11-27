El hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, hace su esperado debut televisivo

El joven empresario Lorenzo Figueroa, hijo mayor del reconocido cantante puertorriqueño Chayanne, dará un giro a su carrera y por primera vez participará en un programa de televisión. Con 28 años, Figueroa se unirá al equipo azul de la décima temporada de Exatlón Estados Unidos, reality deportivo que pondrá a prueba su resistencia, agilidad y fuerza mental. La competencia iniciará el próximo 2 de diciembre a las 7:00 p.m. hora del Este.

Un camino propio más allá de Chayanne

Aunque es conocido por ser el primogénito del intérprete de “Torero”, Lorenzo ha construido su propio camino en el mundo empresarial. Se graduó en Negocios y Finanzas en la Universidad Internacional de Florida en 2021 y lanzó su marca de ropa Stamos Bien, que refleja su visión emprendedora. Además, es un apasionado del baloncesto universitario, disciplina que le ha dado la preparación física necesaria para enfrentar los retos de Exatlón.

En entrevista con la revista Hola!, Lorenzo expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Esta experiencia es una oportunidad para salir de mi zona de confort y demostrar mi capacidad ante pruebas físicas y emocionales”.

El apoyo de su familia y amigos

El anuncio fue celebrado por toda su familia. Su hermana Isadora Figueroa, recientemente nominada en los Latin Grammy, le dedicó un mensaje en Instagram: “Lolo, ¡vamos! Mi hermano es el mejor”. Por su parte, la influencer Lele Pons, prima de Lorenzo, también mostró su respaldo en redes sociales.

Los equipos de Exatlón Estados Unidos

El reality, conducido por Frederik Oldenburg, contará con 20 participantes divididos en dos equipos: azul y rojo.

Equipo azul

Kelvin Rentería, reconocido deportista en Estados Unidos.

Denisse Novoa.

Lorenzo Figueroa, empresario y deportista.

Matías Ochoa, actor, modelo y cantante argentino.

Franz Weber, escalador profesional mexicano, tres veces campeón nacional en categoría élite.

María Antonieta Rodríguez, atleta venezolana de natación y crossfit.

Yulissa Acevedo, futbolista mexicana de Chilpancingo.

Johanna Gómez “La Flaca”, atleta colombiana con experiencia en voleibol y atletismo.

Wilmarie Negro.

Emmanuel Jáquez.

Equipo rojo

Viviana Michel.

Fernando Lozada, modelo y participante en realities de supervivencia.

Alejandra Maldonado, exgimnasta mexicana especialista en heptatlón y salto de longitud.

José Juan Vásquez, futbolista mexicano.

Dan Pastrana, exbeisbolista puertorriqueño.

Edrei Salas, basquetbolista mexicana.

Kelly Ríos “Guajira”, atleta colombiana.

Oscar Muñoz, olímpico colombiano y medallista de bronce en Taekwondo en Londres 2012.

Polo Monarrez.

Anisa Guajardo.

Expectativa por su debut

La participación de Lorenzo Figueroa en Exatlón Estados Unidos marca un nuevo capítulo en su vida, demostrando que más allá de ser el hijo de Chayanne, busca consolidar su identidad como empresario y deportista.