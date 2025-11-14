Del Draft a la leyenda: “Prime Time” Noriega. Fans celebran al atleta que pasó de promesa a ícono de Exatlón México

La gran Familia de Exatlón México, está viviendo uno de sus momentos más especiales, y no se trata de una celebración sin expectativas, sino del efecto Humberto “Prime Time” Noriega, quienes celebrado y reconocido por atletas y segadores, como una promesa del deporte y quien hoy después de 9 temporadas es ya un referente de absoluto del alto rendimiento y la constancia dentro del reality deportivo más intenso de la televisión mexicana.

Humberto “Prime Time” Noriega: Un atleta que nació en el Draft… y se convirtió en historia

Humberto realizó su primera aparición en El Draft, competencia donde mucho lo vieron como un competidor más, quizá hasta como un buen prospecto, pero nada más allá que indicará la magnitud del talento y presencia que tiene ahora el competidor, convirtiéndose ahora en un pilar indiscutible de la marca.

Humberto ha sabido sobresalir por su estilo enfocado, paciente y completamente explosivo cuando la situación lo amerita. Con el tiempo, pasó de ser “el nuevo” a ser el referente, el parámetro, la medida con la que comparan el rendimiento, la estrategia y la constancia.

Nueve temporadas después: Humberto Prime ya no es un competidor… es un símbolo

La novena temporada de Exatlón México está comenzando. No obstante, dentro de ella ya hay un mensaje claro: Humberto “Prime Time” Noriega, no es solo un atleta, es pilar de la escuadra roja y líder de los novatos y leyendas, pues su presencia para los fans y atletas representa estabilidad, tradición y emoción.

Si quieres ser parte de la historia, recuerda que esta noche tienes una cita en punto de las 7 de la noche para apoyar a tu escuadra favorita en directo por Azteca UNO y todas nuestras redes sociales.