Juan Osorio se casa con su pareja 38 años menor que él

Juan Osorio desde hace tiempo lleva una relación con la actriz Eva Daniela, aunque ella es 38 años menor que él, eso no les ha impedido demostrar y compartir su amor mutuo con románticas fotografías. Después de una larga espera, ya se casaron, fiesta que se encargaron de compartir en sus redes sociales.

Evento que dejó sorprendidos a los seguidores de la feliz pareja. Es así que te detallaremos toda la información que se sabe sobre su noviazgo y la ceremonia de su boda. Así que no te pierdas los detalles que se saben al respecto.

¿Qué edad tiene Eva Daniela, la novia de Juan Osorio?

Juan Osorio, a sus 68 años, decidió casarse con su novia Eva Daniela, de 30 años, después de 4 años de novios, dando un paso importante dentro de su relación. Dentro de la información que se tiene sobre la fiesta, se sabe que la ceremonia se realizó en Guanajuato, de donde ella es originaria.

Dentro de las imágenes que se tienen sobre la boda, se sabe que dentro de los más de 120 invitados, contaron con la presencia de:

Livia Brito

Catherine Siachoque

Ana Belena

Daniel Elbittar

Las imágenes de la boda, han sido compartidas principalmente por Televisa, pero son varios de sus invitados quienes también han publicado videos de la gran boda, que nos permite ver el vestido de Eva, mostrando un ajuste superior y una ligera caída. Mientras que el novio, llevaba un clásico smoking negro.

Dentro de la fiesta, vemos que hay muchas personas vestidas de arlequines, quienes se encargaron de darle la bienvenida a los visitantes y de amenizar el evento. Aunque ha generado mucha controversia por ser 38 años menor que él, eso nunca los ha detenido a mostrar su amor.

¿Cuándo se comprometieron?

Juan Osorio se comprometió con su pareja, 38 años menor que él, el 6 de octubre del 2024, oficializando su romance en las redes sociales, mostrando un video donde se observa su hermoso anillo de compromiso. Provocando un gran furor entre los usuarios que contemplaron la noticia.

Después de un año, por fin, la pareja se pudo casar, formalizando aún más su romance al dar un paso al altar. Por ahora son muchos los usuarios que han compartido, demostrando la gran fiesta que se hizo, llena de música, baile y pirotecnia.