Exatlón México| Programa completo | Rosique desata la semana más intensa: Máscaras de poder, duelos sin maldición y hombres al borde del abismo

El programa de Exatlón México arrancó con intensidad cuando los Guerreros de la Luz (Equipo Azul) celebraron la recuperación de La Villa 360, reafirmando que sus máscaras de poder son su escudo mental, mientras los rojos, agotados en La Barraca Metálica, buscan recomponer su estrategia. La tensión subió cuando Antonio Rosique declaró la semana de riesgo masculino en honor al Día de Muertos, advirtiendo que cualquier atleta varonil podría ser eliminado. Los azules consolidaron su dominio al colocar a Luis en riesgo directo, siguiendo su plan de llevar a los rojos a la eliminación del domingo. El Duelo de los Enigmas cerró con suspenso y sin “caja maldita”, pero con premios que simbolizan poder:

