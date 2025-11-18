“¿Qué me ves o qué?” Mono desata el caos en Exatlón y calienta la Batalla por la Villa 360

Los circuitos de Exatlón México superaron los niveles de tensión antes vistos luego de que Mono encendiera la rivalidad entre los competidores, con celebración intensa que terminó en un enfrentamiento verbal y hasta físico que rápidamente Durante los primeros minutos de la Batalla por la Villa 360, el atleta rojo marcó un punto decisivo, pero su reacción fue tan explosiva que desató la molestia del equipo contrario.

“¿Qué me ves o qué?”: el momento exacto en que la tensión estalla

Cabe mencionar que Mono celebro el punto “marcando territorio” frente a Leo, lo que provocó que el de la escuadra azul moviera la pierna, lo que interpreto Mono como una patada provocando el del Equipo Rojo respondiera con un golpe, poco después y de acuerdo con lo que se puede observar uno de los azules se quedó mirando la celebración, lo que Mono interpretó como un reto directo. Fue entonces cuando lanzó la frase que ya es tendencia: “¿Qué me ves o qué?”. Lo que incendió la competencia, pues las respuestas verbales no se hicieron esperar.

Fans divididos: ¿provocación, estrategia o reacción genuina?

Para los fans, lo ocurrido la semana pasada dividió emociones y comentarios, pues mientras algunos de los fans, señalaron que Mono “celebró de más” y que su reacción fue innecesaria, asegurando que la provocación fue innecesaria. En contraste, otros consideran que su actitud forma parte del espíritu competitivo del programa. Lo que es seguro es que el momento ya recorrió todas las plataformas digitales, generando cientos de teorías sobre si esto podría marcar un antes y un después dentro de la competencia.

Lo que puede venir: ¿Se avecina otro choque?

Aunque al parecer toda la disputa se ha quedado en manotazos y gritos, los fans ya especulan que el incidente podría desencadenar un duelo posterior entre Mono y Leo, o incluso un conflicto mayor entre ambos equipos, pues dentro de la competencia hemos visto qué personajes como Mono o Humberto provocan innecesariamente a los atletas.

