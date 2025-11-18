CONFIRMADO: Christian Nodal le rompió el corazón a Ángela Aguilar

Una situación que muchos sospechaban pero que por fin fue aclarada por Ángela Aguilar, se confirmó. Y es que la cantante de regional mexicano indicó en redes sociales que su actual esposo le rompió el corazón en el pasado. En dicha publicación dijo que una canción tenía líneas dedicadas exclusivamente al autodenominado Forajido.

¿Christian Nodal le rompió el corazón a Ángela Aguilar?

Aunque incluso él ha bromeado con eso en distintas entrevistas o interacciones con los medios, Nodal ha sido catalogado como un rompe corazones. Ante eso, su amada esposa confirmó que ella fue víctima del exponente de la música regional cuando aún no eran pareja. Y es que en internet había una teoría de que Inevitable fue una canción que Ángela hizo con dedicatoria para el joven cantante.

La vida artística les juntó para el proyecto de la canción Dime Que Me Quieres, donde incluso Pepe Aguilar comentó que vio al muchacho con ganas de generar algo con su hija. Sin embargo, ambos eran demasiado pequeños y no sucedió nada… o no de manera formal. Allí, Ángela declaró que la versión que salió de la canción Inevitable es la segunda, pero que en la primera ella le dedicó unos versos a su amor fallido con Christian.

Es decir, esa grabación sí concretó una conexión emocional, sin embargo el nacido en Sonora estaba en otra etapa de su vida, concretó otras relaciones y el tan mencionado vínculo con la madre de su hija. Por ello, hubo inspiración para Ángela, quien utilizó dicha experiencia para realizar arte a través de la música.

¿Cuándo se volverán a casar Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Hoy que ya son esposos desde el 24 de julio de 2024 por la materia civil, se encuentran en los preparativos de la boda religiosa. Todo indica que esto sucederá en mayo 2026, esto gracias a lo dicho por Ángela en una convivencia que tuvo con sus fans en Dallas. Así, parece que se cerrará el círculo de compromisos de ambos jóvenes, que han vivido una vida de casados llena de polémicas alrededor.