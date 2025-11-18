De ser modelo de Miss Universo a convertirse en monja; esta es la historia de Kamila Rodrigues

Uno de los casos más virales que se han propagado en las redes sociales en las horas recientes tiene a una ex Miss Universo como protagonista. El nombre de esta mujer es Kamila Rodrigues y la gente le recuerda no tanto por sus triunfos en el mundo del modelaje, sino porque se convirtió en una persona de fe, al concretar su incursión en la vida de monja de la iglesia católica. Esta es la historia tan sonada en las tendencias del espacio digital.

¿Por qué Kamila Rodrigues pasó de ser modelo a ser monja?

Según lo narrado por ella misma, Kamila Rodrigues Cardoso creció con una profunda depresión causada por el fallecimiento de su padre, situación ocurrida cuando ella tenía nueve años. El modelaje fue algo que le encontró en el camino y a los 18 años pasó a ganar Miss Continente Teen Sol Naciente, Miss Brasil y terminar siendo la representante de dicho país en Miss Universo.

Sin embargo, indicó la propia joven que el modelaje no le llenó el corazón y que la vida de la fe le trajo la paz que tanto buscaba. Ante eso, se entregó a la vida eclesiástica en la Congregación Sancta Dei Genitrix de la Iglesia Católica, donde es conocida como la Hermana Eva.

¿Por qué Kamila Rodrigues ganó popularidad en redes sociales?

Cuando las personas se encontraron con su caso, evidentemente destacaron el cambio de vida que presumiblemente luce muy abrupto. Además, los usuarios también resaltaron la belleza de la ex modelo, que tiene ojos verdes y pelo castaño. Por ello, la cuenta de Instagram donde ella sube reflexiones sobre la fe en Dios, tiene 333 mil seguidores.

Allí, ella es la protagonista de los videos que la cuenta sube, donde da pequeños consejos y enseñanzas sobre la doctrina que profesa. Por ello, muchos ya están al tanto de la cuenta de Instagram llamada Servas de Maria Santissima.