Florinda Meza responde a la serie de Chespirito: ¿cuándo sale el documental de la actriz?

El nivel de atracción mediática que concretó la bioserie de Chespirito dio mucho para hablar. Y tal como se esperaba, una de las que quedó “peor paradas” fue Florinda Meza. Ante eso, la propia actriz volvió a hablar de su documental, el cual se estrenará en breve. Allí se esperan contestaciones de su parte hacia la forma en la que se habló o se retrató a la última esposa de Roberto Gómez Bolaños.

¿Florinda Meza atacará a la familia de Roberto Gómez Bolaños?

La actriz desde hace años estuvo envuelta en acusaciones de diferentes personas respecto a su participación y/o relación en la toma de decisiones de Chespirito a nivel personal y profesional. Ante eso, la serie que tuvo entre sus realizadores a los hijos de Roberto Bolaños, trajo toda un compilado de condimentos que pusieron a la última esposa del comediante en un sitio de escrutinio.

Ante eso, se anunció que el documental de la vida de Florinda Meza saldrá a la luz a finales de este mes. Y justamente todos esperan un contenido que regrese todos los ataques a los que fue acreedora tras la visión de la bioserie ya mencionada. Sin embargo, en palabras del propio Javi Domz (director creativo de la serie), esto simplemente refleja la verdadera historia de la actriz: “Este documental no está hecho para limpiar su nombre, pero la justicia divina siempre ayuda”.

¿Cuándo y dónde se estrenará el documental de Florinda Meza?

La producción del documental llamado Atrévete a Vivir inició en 2020. Con la seguridad de que Florinda fue quien detalló cada uno de los aspectos de su propia historia, el público podrá saber de todo lo ocurrido en Amazon Prime, que tendrá los primeros capítulos listos desde la madrugada del 25 de noviembre.

Todo indica - a menos de que haya cambios de último momento - que serán dos tandas de capítulos que la plataforma dejará a disposición de sus usuarios, que podrán conocer la visión exclusiva de la propia actriz y escritora.