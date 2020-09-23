Exatlón es el programa más exitoso de la televisión mexicana, ya que durante sus cuatro temporadas se ha posicionado como el favoritos de chicos y grandes, por los retos físicos y mentales que se llevan a cabo.

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Además de su destreza y talento, las participantes también presumen una belleza interna y externa, cualidades que dejan en evidencia en las fotografías que comparten en sus plataformas digitales.

A continuación, te mostramos algunas de las atletas que se robaron el corazón de los fans de Exatlón:

Mati Álvarez

Es una de las participantes que se ganó el cariño del público, gracias a su divertida personalidad y abdomen perfecto.

La ganadora de la tercera temporada de Exatlón ha continuado con su estilo atlético y saludable, siempre procura mostrar su lado viajero, haciendo ejercicio y compartiendo únicos momentos junto a las personas que ama.

Ana Lago

La originaria de Monterrey continúa sorprendiendo al público con su don para la gimnasia. La regiomontana es toda una diva en su día a día y así lo evidencia en redes sociales, pues constantemente se luce con elegantes atuendos desde la playa.

Destaca su diminuta cintura y torneadas piernas; sin duda, una figura impresionante que tiene locos a los fans de la emisión de Azteca Uno.

Zudikey Rodríguez

La guapa velocista destaca por su divertida personalidad, misma que ha presumido en sus redes sociales.

Además, ostenta uno de los mejores bronceados y unas piernas torneadas y bien estilizadas, atributos que lo llevaron a conquistar a su compañero y ahora pareja, el futbolista Patricio Araujo.

Alely Hernández

La esgrimista mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, se ha mantenido activa en las redes sociales, donde sus seguidores la tienen muy presente, pues además de ser una gran atleta, es poseedora de una belleza inigualable.

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Evelyn Guijarro

Una de las participantes que se ha ganado el corazón de México, ya que es una de las deportistas que ganó mayor popularidad entre el público. Es fanática de los viajes, las actividades al aire libre y posar con sensuales bikinis.