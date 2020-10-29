Disfruta de las mejores FOTOS de Ana Laura González, la surfista que se robó el corazón de Exatlón.

Ana Laura González es una de las deportistas que ha logrado acaparar la atención por su belleza y gran disciplina para mantenerse en forma, pues a su corta edad, se ha convertido en una de las mujeres más queridas por el público mexicano.

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La atleta es recordada por su gran participación en Exatlón México, por lo que actualmente es una celebridad de las redes sociales, ya que comparte fotografías reveladoras que logran enamorar a más de uno.

Además, Ana Laura González se posiciona como la mejor surfista mexicana de estos tiempos, después de asistir y tener una increíble participación en cuatro mundiales, obteniendo su mejor posición en Portugal 2017.

En una imagen que compartió hace poco en su cuenta de Instagram, la surfista mexicana mostró cómo practicaba su deporte, causando gran sensación entre sus seguidores, quienes no han parado de mencionarle cuanto la admiran.

Y es que en la postal sobresale la belleza de la oriunda de Manzanillo, Colima, y un emotivo mensaje por sus 21 años.

21 grandes años para mí. Hoy fue un día de muchísimos sentimientos encontrados, quiero contarles que regresé al agua por primera vez y esa felicidad se nota en mi foto

Otra imagen, es cuando la competidora de Exatlón México, posó con un traje de baño mientras se relajaba en el mar:

Modo de verano en cuarentena

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De forma inmediata, los seguidores de esta increíble atleta no tardaron en darle mucho amor y demostrarle su admiración con miles de mensajes.

