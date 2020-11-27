VIDEO: El polémico gesto de Casandra Ascencio ante la destacada participación de Ana Lago en Exatlón.

En la emisión de este jueves 26 de noviembre de Exatlón: Titanes vs Héroes, Ana Lago dio muestra de su gran nivel atlético al ganar todas sus competencias en el circuito por La Fortaleza.

Ante esta extraordinaria actuación, la gimnasta mexicana se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, donde sus fans se mostraron emocionados por verla de nueva cuenta en su mejor momento, tal como en la primera temporada del programa deportivo.

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Entre los comentarios que destacaron en Twitter, resaltan aquellos en los que los admiradores de Ana Lago aseguran que este fue uno de sus mejores días, por lo que aseguran que el “Ave Fénix” está de regreso.

La destacada participación de Ana Lago también fue celebrada por algunos de sus compañeros de equipo, como Mati Álvarez, quien no dudó en llenarla de abrazos y palabras de felicitación.

Sin embargo, hubo alguien que al parecer no se sintió muy alegre con el triunfal desempeño de la gimnasta; se trata de Casandra Ascencio, quien hizo un gesto que causó mucha polémica entre los fans del programa, quienes captaron el momento donde luce incómoda y un poco molesta.

Que te pasa? Por qué tu cara? No sabes a quién estás tocando? A LA MISMÍSIMA MATI ÁLVAREZ Y A ANA LAGO, TUS PATRONAS #VillaRoja pic.twitter.com/rDtt3N3Kz2 — Lisett (@Lisettc98) November 27, 2020

En un video que circula en el internet y que fue compartido por los internautas que disfrutan ver cada una de las emisiones de Exatlón, se puede ver el preciso instante en que Casandra Ascencio queda en medio de Ana Lago y Mati Álvarez cuando se iban a abrazar para celebrar el triunfo que acababan de obtener.

Ante esto, Ascencio, quien es originaria de Guadalajara, Jalisco, se quitó rápidamente apartando a sus compañeras con las manos de una manera que se aprecia poco amable.

Tras este gesto, los internautas comenzaron a hablar de la acción de Casandra Ascencio y no pararon de cuestionar su actitud.

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En ese mismo sentido, los usuarios de Twitter destacaron que ni los “gestos” de Ascencio pudieron apagar la felicidad que irradiaban Ana Lago y Mati Álvarez, quienes se han colocado como unas de las atletas más destacadas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

