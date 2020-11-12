Christian Anguiano llega como refuerzo al equipo azul y anota su primer punto en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Una nueva energía se hizo presente en las playas y tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes, impactando con su entrada triunfal. Christian Anguiano regresó al programa deportivo para demostrar su fuerza, destreza y liderazgo.

Por otra parte, Titanes disfrutaron del divertido viaje a Punta Cana, donde jugaron boliche, durmieron en camas, se bañaron y se deleitaron con una deliciosa comida. Un pequeño descanso después de arduas semanas de competencia.



GRAN CARRERA POR LOS EXAPOINTS

Los atletas se enfrentaron en una intensa carrera para ganar 2500 ExaPoints, los cuales sirven para adquirir diferentes productos en la ExaStore. Fue una demandante competencia a 7 puntos, donde ninguno de los equipos se quedó atrás.

Héroes abrieron el marcador, otorgando el primer punto de la competencia; sin embargo, Titanes no permitieron que los azules tomaran ventaja y remontaron el marcador.

El equipo azul logró empatar el marcador y definieron la competencia en una carrera de relevos. Por el equipo rojo corrieron Zudikey y Pato, mientras que por el equipo azul corrieron Casandra y Ernesto.

Pato Araujo otorgó el punto de la victoria a Titanes y con los 2500 ExaPoints ganados, el equipo rojo ya sumó un total de 12 mil en lo que va de la competencia.

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BATALLA POR LA CONEXIÓN

Las tierras y playas de Exatlón recibieron a un nuevo refuerzo. Christian Anguiano, ‘Universal Soldier’, se integró al equipo de Héroes.

Héroes y Titanes se enfrentaron en la batalla por la conexión para ganar una videollamada con sus familiares, hecho que emocionó de gran manera a los atletas.

Después de haber perdido la carrera contra David Juárez, Aristeo Cázares explotó y aventó los boomerangs de una manera bastante agresiva.

Su equipo se preocupó por él, pero el atleta quería un momento a solas. Después de tomarse un momento, Aristeo regresó con su equipo y con lágrimas en los ojos, se disculpó por haber actuado de esa manera.

En esta ocasión, la competencia no fue favorable para Titanes, pues sólo lograron concretar 1 punto gracias a Mariana Ugalde.

Por su parte, Héroes se llevaron la victoria de la competencia gracias al punto de Christian Anguiano.

Esta noche seremos testigos de una batalla sin precedentes, Héroes y Titanes se disputarán la fortaleza en una de las pruebas más demandantes de Exatlón que desafiara todas sus habilidades. ¿Quién ganará?, Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.

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