Este domingo, la adrenalina y las emociones estuvieron presentes en Exatlón Titanes vs Héroes, luego de que el equipo de Héroes señalaron la burla que Heliud Pulido le hizo a Ernesto Cázares.

La molestia se hizo evidente en Pascal y el resto del equipo, ya que el atleta rojo había hecho la acción de “tomar un biberón” tras ganarle la batalla al integrante azul.

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Ante esto, Antonio Rosique agradeció a Ernesto Cázares por siempre mantenerse a la altura de las circunstancias y nunca perder la compostura ante la burla de Heliud Pulido en el duelo por la fortaleza.

Uno de los momentos más llamativos de la emisión se vivió cuando las puertas de las tierras y playas del Exatlón recibieron a una nueva energía: Jennifer Rodríguez, hermana de Zudikey, quien decidió ponerse a prueba en la temporada más exigente del reality deportivo como refuerzo de Héroes.

Después llegó la batalla por la supervivencia, en la que Titanes y Héroes se enfrentaron en una competencia a 10 puntos, donde el equipo ganador tuvo la oportunidad de permanecer juntos por una semana más.

Con un marcador 9-5, Heliud y Ernesto volvieron a enfrentarse, donde la determinación del campeón de la primera temporada le dio el sexto punto a su equipo.

Mati Álvarez cerró con broche de oro la batalla al otorgarle el punto de la victoria a Titanes, dándoles la posibilidad de permanecer unidos por una semana más.

Las mujeres del equipo de Héroes tuvieron que enfrentarse al duelo de eliminación. Natali Brito y Valery Carranza fueron las atletas con menor puntaje.

Evelyn fue la tercera atleta quien se enfrentó a sus compañeras en la batalla por la permanencia.



Duelo de eliminación

Evelyn, Natali y Valery se enfrentaron en una reñida competencia llena de adrenalina y rivalidad. Ninguna de las atletas estaba dispuesta a abandonar la competencia.

Valery fue la primera en quedarse con una sola vida. La atleta decidió usar su medalla y así consiguió una oportunidad más para permanecer en la contienda.

Sin embargo, tras una complicada competencia, Natali Brito se convirtió en la quinta eliminada de las tierras del Exatlón.

Esta noche seremos testigos de una nueva batalla por la fortaleza. La casa con todas las comodidades volverá a estar en juego y esta vez el equipo perdedor deberá enfrentarse a una larga caminata de regreso para poder llegar a la cabaña.

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No te pierdas de una noche llena de adrenalina en Exatlón Titanes vs Héroes a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.