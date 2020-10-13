El equipo azul da su mayor esfuerzo y se queda con la fortaleza por una semana en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los participantes de Exatlón: Titanes vs Héroes dieron una de las batallas más reñidas en lo que va de la competencia. Por primera vez, el equipo vencedor tuvo la oportunidad de ganar la fortaleza por una semana completa y disfrutar de todos sus beneficios.

Al llegar a la cabaña, Héroes se mostraron muy desmotivados por la salida de su compañero Patricio Razo.

Mati Álvarez confesó que antes de entrar a la tercera temporada de Exatlón, estaba alejada de su hermano, pues no sostenían comunicación alguna. Después de haber pasado tantos meses alejada de su familia y sin comunicación, decidió volver a contactarse con él y mejorar su relación.



PRUEBA OLÍMPICA, RUTA TOKIO

Héroes y Titanes se enfrentaron por una de las insignias en la Ruta Tokio. Las mujeres fueron las primeras en desafiar el circuito y disputarse la distinción.

Por parte de las mujeres, Mati Álvarez fue la atleta con mejor determinación y logró agregar una insignia más al tablero, siendo su tercera en la competencia.

Por parte de los hombres, David Juárez fue el atleta que logró ganar su primera insignia.

Ya de regreso a la cabaña, Héroes se mostraron bastante molestos por la actitud de Aristeo Cázares durante la competencia. El practicante de parkour intentó anotar su punto de espaldas, lo cual significó una falta de respeto para sus contrincantes.

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BATALLA POR LA FORTALEZA

La casa con todas las comodidades estuvo en duelo: Titanes defendieron y Héroes buscaron la posibilidad de conseguirla. Para esta ocasión, el equipo ganador tuvo la oportunidad de quedarse con la fortaleza por una semana.

Durante la carrera contra Jenni, Mati Álvarez sufrió una pequeña torcedura en el pie. El parte médico determinó que Mati podía seguir compitiendo, si la atleta así lo decidía. Mati quiso terminar la competencia y otorgó el cuarto punto a los Titanes.

Casandra Ascencio, ‘MVP’, fue la encargada de otorgarle el punto de la victoria a Héroes y con ello, la fortaleza volvió a ser azul.

¡La fortuna llega a las tierras del Exatlón! Titanes y Héroes se encontrarán frente a frente con la suerte, en un enigmático duelo que sacará lo mejor de cada atleta y desafiará cada una de sus habilidades. Tres premios en juego y un solo ganador. ¿Titanes o Héroes, quién ganará? Exatlón 7:30 de la noche por Azteca UNO.

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