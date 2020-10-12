Exatlón Titanes vs Héroes continúa siendo el reality deportivo más importante de la televisión mexicana.

En la noche del domingo, Héroes y Titanes se enfrentaron a la prueba máxima del Exatlón: la batalla por la supervivencia.

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En la emisión, mujeres rojas y hombres azules demostraron sus mejores cualidades para salir de la zona de riesgo y así no abandonar la competencia.



Batalla por la supervivencia

Antes de que iniciara la gran competencia, Patricio Razo se disculpó ante el público por su comportamiento antideportivo al finalizar el circuito del fin del mundo, en el que, por haber perdido el punto, golpeó con desesperación el suelo.

Entre sus disculpas, Patricio explicó que ese no es el mensaje que busca dejar en las personas.

Posteriormente, Héroes y Titanes se enfrentaron a la batalla por la supervivencia en un duelo a 10 puntos.

Evelyn Guijarro fue la encargada de empatar el marcador 9-9, lo que significó una última carrera en modalidad de relevos para definir al equipo ganador de la competencia.

A la última competencia, por los rojos corrieron Ana y Pato; por los azules, Ernesto y Evelyn.

Tras una reñida competencia, Pato Araujo fue el encargado de darle el punto de la victoria a Titanes.

Después de esto, los primeros dos atletas que tuvieron que enfrentarse al duelo de eliminación por bajo puntaje fueron Pascal y David.

En tanto, Cecilia, quien fue la atleta con el puntaje más alto, eligió a Patricio Razo para enfrentarse junto a Pascal y David en el duelo de eliminación.



Duelo de eliminación

En el duelo de eliminación se vivió una competencia muy desafiante entre los atletas, quienes se enfrentaron en una batalla con 5 vidas.

Tras una dura competencia, Patricio Razo cayó frente a Pascal, convirtiéndose en el séptimo eliminado del programa deportivo.

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Esta noche seremos testigos de una nueva batalla por la fortaleza. Héroes y Titanes dejarán todo en la competencia para ganar la casa con todas las comodidades. ¿Quién ganará?, Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.