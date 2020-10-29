Mati Álvarez y Mau Wow se convierten en los ganadores de las motocicletas en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes sorprendió a los atletas con grandiosos premios. Dos motocicletas para un hombre y una mujer se pusieron en juego dentro de las playas más demandantes. Los equipos azul y rojo dejaron el corazón en el circuito para quedarse con los legendarios obsequios.

Titanes disfrutaron de su recompensa de la batalla de la conexión y recargaron sus energías gracias a los videos que su familia, amigos y parejas, les mandaron. Entre lágrimas, los atletas enviaron un video de regreso para agradecer su apoyo.

Muy emocionado, Pato Araujo mostró a sus compañeros el anillo que consiguió para pedirle matrimonio a Zudy.



CONTRARELOJ FEMENIL

Las atletas se enfrentaron a la contrareloj de Exatlón, donde compitieron por una de las medallas convencionales que pueden alargar su estadía en caso de que se requiera.

Una competencia a 10 puntos, donde la suerte determinó el lugar de competencia de cada atleta.

Las finalistas fueron Zudikey, Valery, Cecilia, Mati y Evelyn. Mati Álvarez fue la atleta más consistente en el circuito y logró colgarse una nueva medalla convencional.

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BATALLA COLOSAL POR LA LEYENDA

Héroes y Titanes tuvieron un enfrentamiento colosal que pasó a la historia del Exatlón para ganar una de las dos motocicletas disponibles.

Durante toda la competencia, Titanes se mantuvieron a la cabeza del marcador y consiguieron la victoria de esta batalla colosal con un marcador final de 10-5.

Las dos motocicletas se disputaron entre el equipo de Titanes. Una competencia de eliminación directa, donde lucharon por conseguir el premio colosal.

En una reñida competencia frente a su compañera Mariana Ugalde, Mati Álvarez consiguió quitarle sus dos vidas y con ello, llevarse a casa la motocicleta.

Una espectacular competencia se vivió entre los atletas rojos. Mau Wow logró arrebatarle la victoria a su compañero Aristeo y se llevó la segunda motocicleta.

Esta noche seremos testigos de la primera batalla por la supervivencia. Héroes y Titanes se enfrentarán en un duelo que desafiará y pondrá a prueba sus habilidades. Su fuerza y valor serán necesarios para continuar en la competencia. ¿Quién ganará la primera batalla por la supervivencia?, Descúbrelo esta noche. Exatlon Titanes vs Héroes 7:30 de la noche por Azteca UNO.

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