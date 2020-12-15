FOTOS: Ellas son las cuatro atletas que alcanzaron 100 victorias en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

La exigencia dentro de las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes cada día es mayor, pues las semanas pasan y los atletas que se van quedando son los que demuestran tener las mejores cualidades y la mayor fortaleza para seguir adelante.

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Dejando todo en cada uno de los circuitos de la competencia, cada uno de los equipos trata de dejar lo mejor de sí para lograr la mayor cantidad de victorias para su causa; sin embargo, siempre hay elementos que tienen cualidades y capacidades que destacan del resto.

En ese sentido, te presentamos a las mejores atletas de la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes. Estas mujeres han tenido una participación más que destacada desde el primer momento en que pisaron las playas de República Dominicana, siendo las primeras en lograr 100 victorias.

Mati Álvarez

Para nadie es una sorpresa que la joven originaria de Puebla sea la primera en conseguir 100 triunfos en la justa, pues siempre se ha caracterizado por ser una de las más veloces y con un carácter de triunfadora.

Cualidades que en su momento la llevaron a ser la gran triunfadora de la tercera temporada de Exatlón, siendo la líder de su equipo y un referente para todos los fans del programa.

Evelyn Guijarro

Es una joven atleta que ha ido callando las críticas en su contra, con grandes actuaciones en cada uno de los circuitos de Exatlón, pues se nota la gran entrega que pone en cada competencia.

Resultados que le han valido ser la segunda mujer en llegar a las 100 victorias en Exatlón: Titanes vs Héroes, en donde la lanzadora de jabalina originaria de Guadalajara ha tenido una de sus mejores participaciones.

Recordemos que, al igual que en Exatlón, la joven ha sido una digna representante de nuestro país en la disciplina en la que es experta.

Todo indica que la joven podría llegar pronto a las 200 victorias en las playas de Exatlón, lo que la colocaría como una de las mejores de la justa.

Zudikey Rodríguez

La velocista mexicana llegó a Exatlón a imponer su velocidad en cada uno de los circuitos de la competencia, siendo una más de las líderes del conjunto roj,o en donde también se encuentra su actual esposo, Patricio Araujo.

Zudikey es una de las favoritas de la gente para llegar hasta la final y demostrar porque al igual que su compañera ha logrado alcanzar las 100 victorias en la cuarta temporada de Exatlón.

Posiblemente la salida de su hermana del programa, fue uno de los motores que tuvo la velocista para dar un esfuerzo extra en cada uno de los circuitos.

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Casandra Ascencio

La joven jugadora de basquetbol ha demostrado su coraje en cada uno de los circuitos en los que le toca competir, siendo la cuarta integrante de esta temporada en alcanzar las 100 victorias.

Recordemos que, en su anterior participación, estuvo muy cerca de ser la ganadora, razón por la que es una de las preferidas por millones de personas que ven el programa para llegar a la final.