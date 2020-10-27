El gimnasta mexicano Daniel Corral habla de su lamentable experiencia con el Covid-19.
El atleta comenta que uno de sus compañeros con el que entrena todos los días, resultó positivo en las pruebas de Covid-19, por lo que contrajo la enfermedad.
El gimnasta mexicano y participante de la primera temporada del programa de televisión Exatlón, Daniel Corral, confesó que estuvo contagiado de Covid-19.
La noticia la dio a conocer por medio de un video a través de su canal de YouTube, ya que busca mandar un mensaje a la juventud, pues considera que todos deben tener mucho cuidado.
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En el video, enfatizó que la enfermedad es realmente complicada y riesgosa, por lo que pide a sus seguidores no bajar la guardia y continuar con las medidas recomendadas por las autoridades.
Además, Daniel Corral destacó en su video cuáles fueron cada uno de los momentos terribles que vivió con la enfermedad en su organismo y las secuelas que le ha dejado en su cuerpo.
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Con el título ‘Mamá, tengo Covid-19’, Daniel Corral comenta que uno de sus compañeros con el que entrena todos los días, resultó positivo en las pruebas de Covid-19, noticia que tomó por sorpresa a todos los atletas que entrenaban con él.
También, agregó que al enterarse fue una experiencia horrible, pues él consideraba que al ser deportistas sanos y de alto rendimiento, no iban a tener tantas complicaciones, sin embargo, fue todo lo contrario.
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En realidad sentía que me estaba muriendo, es una sensación que simplemente no tienes ganas de estar despierto, no tienes ganas de hacer nada porque es un malestar general durísimo