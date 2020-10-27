Una de las sorpresas más grandes de Exatlón: Titanes vs Héroes fue la llegada de Doris del Moral. En su momento, la famosa atleta hizo su aparición en la primera temporada de la competencia, donde compartió terreno junto a Ernesto Cázares, Pascal Nadaud, Ana Lago y Gloria Murillo.

La patinadora adquirió gran fama en las redes sociales, donde constantemente manda mensajes de empoderamiento femenino y otras palabras para aceptar nuestro cuerpo con defectos y virtudes: “La belleza es cómo te sientes en tu interior, y se refleja en tu mirada”, escribió debajo de la siguiente postal.

Sus fieles amigos nunca pueden faltar en cada foto que publica en Instagram: Sus patines, mismos que la han visto recorrer miles de lugares y adentrarse a nuevas aventuras.

Doris es amante del deporte y de las actividades al aire libre, razón que la hizo regresar a la edición más grande de Exatlón. Del Moral se unió con orgullo al equipo Héroes y dejó ver que tiene todo para convertirse en la atleta más poderosa en las siguientes semanas.

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La tabasqueña inició su carrera a los 12 años de edad y desde ese momento ha ganado múltiples reconocimientos como el Premio Nacional de Deportes 2012 y el Premio Estatal de Deporte de Tabasco. Doris desea inspirar a los jóvenes a acercarse al mundo del patinaje y vaya que lo hace con sus espectaculares dotes deportivos.

Fuera de las playas de Exatlón, la querida atleta disfruta pasar tiempo rodeada de la naturaleza y de su mascota. Doris tiene una vibra muy positiva que constantemente presume en todas sus postales de Instagram, donde superó los 270 mil seguidores en tan solo unos meses.

Del Moral siempre empodera a sus admiradoras a presumir con orgullo su figura. La patinadora se convirtió en una estrella de las redes sociales y en una inspiración para millones de jovencitas que sueñan con ganar competencias e involucrarse en el fascinante mundo del patinaje.

El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las dos gotas de aceite en la cuchara

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