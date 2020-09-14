Stefano Orsini es el tercer eliminado de Exatlón Titanes vs Héroes, tras perder frente a David Juárez.

Exatlón Titanes vs Héroes sigue sacando lo mejor de cada uno de los atletas que han hecho de cada programa un escaparate de emociones y adrenalina que se contagia a través de la televisión.

Entrega, pasión y mucha concentración es lo que han tenido que aplicar los participantes de cada equipo para seguir en la contienda que los llevará a descubrir al gran ganador de esta aventura.

Los Héroes se mostraron conmocionados por la partida de Steph, por lo que Pascal aprovechó para hablar con el equipo y les pidió a los integrantes que se levantarán con más fuerza, tal como les enseño su excompañera.

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En esta ocasión los participantes de Exatlón Titanes vs Héroes tuvieron que medirse en el Desafío del Gato, el cual requirió de mucha concentración y agilidad mental.

La competencia se jugó a 5 unidades para ganar un kit de aseo personal que contenía: cremas faciales, mascarillas, esponjas, sandalias y mucho más.

Al final, fueron los Titanes quienes lograron demostrar su concentración y fuerza mental, coronándose como los ganadores del desafío del gato y se llevaron a la fortaleza kits de aseo personal.

Batalla por la supervivencia

Para esta noche, se jugó la supervivencia a 10 puntos y el equipo perdedor tuvo que enfrentarse al duelo de eliminación.

Antes de comenzar la intensa batalla, las tierras del Exatlón recibieron a una nueva fuerza, una nueva energía: Yusef Farah, El león libanés, quien llegó para integrase al equipo de Héroes.

Aunque David, la Bestia, se mantuvo a la delantera durante el circuito, fue Capitán Araujo quien logró concretar los tiros, otorgándole el primer punto a Titanes.

Gran momento de tensión se vivió en las tierras del Exatlón tras la carrera entre Zudikey y Wushu, ya que los Titanes se acercaron a festejar el punto de Zudi, pero Wushu aprovechó y le dio un codazo a Pato.

Ante esto, Capitán Araujo se molestó por la actitud de la atleta del equipo azul e hizo algunos comentarios despectivos. Ernesto pidió respeto para su compañera y los dos equipos se hicieron de palabras.

Luego de lo ocurrido, Yusef Farah realizó su primera carrera de la temporada contra Heliud. Con una excelente ejecución en el circuito, El león libanés otorgó el segundo punto a su equipo dejando el marcador 9-2.



Duelo de eliminación

Los hombres azules fueron quienes estuvieron en riesgo de abandonar la competencia de Exatlón Titanes vs Héroes y, como lo dictan las reglas, los dos atletas con menor puntaje pasaron directo a este duelo, siendo Stefano y Ernesto.

David Juárez fue el tercer atleta que tuvo que enfrentarse en el duelo de eliminación, elegido por Evelyn y su equipo.

Tras una dura batalla, Stefano Orsini del equipo de Héroes perdió la disputa frente a David Juárez, y se convirtió en el tercer eliminado de Exatlón.

¡Vive la experiencia de Exatlón Titanes vs Héroes más de cerca! Esta noche los atletas se enfrentarán por la fortaleza y, al terminar, el equipo ganador se conectará desde el Instagram de Exatlón para platicarnos sobre esta increíble aventura.

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A las 7:30 de la noche no te puedes perder esta batalla ¡Colosal! que los llevará al límite, y después disfruta de una divertida plática con los atletas en el Instagram LIVE, donde podrás preguntarles lo que quieras.