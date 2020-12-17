El foto finish más cardíaco de la historia de Exatlón: Titanes vs. Héroes lo protagonizaron Heliud y Christian.

En la jornada de este miércoles 16 de diciembre en Exatlón: Titanes vs. Héroes, se vivió un momento lleno de tensión y adrenalina cuando se disputaba el Duelo de los Enigmas.

La competencia tuvo un punto inusitado cuando Heliud Pulido y Christian Anguiano daban su mejor versión para poner adelante en el marcador a su equipo.

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Y es que los atletas derribaron casi al mismo tiempo el cubo, acción que marcaba el triunfo.

Fue tal la confusión que se generó, que se tuvo que recurrir al ‘foto finish’, que es el proceso en el que se revisa para quién será el punto tras el contundente tiro.

De este modo, se tuvo que hacer una breve pausa en la competencia para que se realizara la revisión de lo ocurrido y el punto fuera otorgado a quien haya sido el atleta responsable de derribar el cubo de la plataforma.

“Atención, México, el ‘foto finish’ confirma el resultado, la última empanada, la última bolsa de arena que impactó al cubo y que provocó la salida del cubo de la plataforma, es la empanada de Heliud Pulido”, detalló Antonio Rosique.

De este modo, el punto se quedó en el equipo de Titanes con lo que el marcador se puso 3 a 2 favor a los rojos.

Sin dud,a este ‘foto finish’ fue uno de los momentos más cardíacos en Exatlón: Titanes vs. Héroes, temporada que ha regalado infinidad de situaciones cargadas de adrenalina y tensión para los televidentes.

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