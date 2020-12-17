VIDEO: Mati Álvarez gana la medalla convencional de Exatlón tras una espectacular actuación en el circuito.

Mati Álvarez sigue llamando la atención con sus actuaciones en los circuitos y batallas dentro de Exatlón: Titanes vs Héroes.

La atleta del equipo Rojo se ha posicionado durante esta temporada como una de las competidoras más destacadas por su velocidad y fuerza deportiva.

Te puede interesar:

Equipo Azul gana la Batalla Colosal y se lleva el combo de Eco Aventura en Exatlón: Titanes vs. Héroes.

Su alto nivel atlético se pudo ver, una vez más, en la jornada de este miércoles 16 de diciembre, mientras se llevaba a cabo la Competencia Femenil por la medalla convencional de Exatlón.

Mati Álvarez logró imponerse ante las demás atletas gracias a que logró cumplir con el circuito contrarreloj con una marca de 00:54:79 en su primera actuación, tiempo que supera sus marcas y la colocó como una de las atletas más veloces de la contienda.

De este modo, la llamada Terminator de Titanes no solo ganó ventaja sobre las demás participantes de su equipo y de Héroes, sino que dio muestra de que está en un muy buen momento.

Aunque en su segunda actuación, Mati Álvarez no pudo superar su propia marca y quedó con un tiempo un poco mayor, los internautas no dejaron de hablar de la buena actuación de la heptatleta mexicana.

Al final fue la propia Mati Álvarez quien ganó la medalla convencional de Exatlón, con la que podrá tener una vida extra en caso de ir al duelo de eliminación.

De este modo, Mati Álvarez, quien es la máxima ganadora de medallas en la historia de Exatlón, recuperó su quinta presea que le regaló a Caro Mendoza en la pasada batalla por la supervivencia.

También te puede interesar:

Heliud Pulido se lastima la rodilla tras cumplir con el circuito de la Batalla Colosal en Exatlón. (VIDEO)