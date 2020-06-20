Ana Laura González, exparticipante de ‘Exatlón’, conquista Instagram con diminuto bikini negro. ¡Sexy!

Ana Laura González es una de las deportistas mexicanas que más llama la atención por su belleza y gran disciplina para mantenerse en forma, a pesar de que apenas acaba de celebrar su cumpleaños número 21.

A su corta edad la atleta, que es recordada por su participación en Exatlón México, ya es toda una celebridad en las redes sociales, donde comparte fotos reveladoras que pueden poner de cabeza a más de uno de sus admiradores.

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Lo cautivado que tiene a su grupo de fans se puede apreciar en la más reciente fotografía que compartió, donde lució un sexy bikini negro.

La imagen fue tomada justo cuando la surfista mexicana practicaba su deporte, por lo que causó más sensación entre sus seguidores, quienes la llenaron de mensajes para recordarle lo mucho que la admiran.

Otro aspecto que resalta en la imagen es la belleza de la oriunda de Manzanillo, Colima, pues sus fanáticos le comentaron que cada vez luce más hermosa.

Y como la postal era de celebración por sus 21 años de vida, Ana Laura González compartió un mensaje con el que agradece llegar a esta edad.

21 grandes años para mí. Hoy fue un día de muchísimos sentimientos encontrados, quiero contarles que regresé al agua por primera vez y esa felicidad se nota en mi foto

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Los mensajes que recibió la atleta también fueron de felicitaciones, no solo de sus seguidores, sino también de algunos de sus excompañeros de competencia en Exatlón, entre ellos Patrick Loliger e Ilianovich Nano.