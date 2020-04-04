Conoce a los rivales de México en la Copa Exatlón en donde se enfrentarán a Colombia, Grecia y Turquía.

Luego de terminar la tercera temporada de Exatlón, el verdadero reto para Mati, Heliud, Heber y Casandra apenas viene, pues tras un gran desempeñó que los llevó a ser finalistas y ganadores de la mejor aventura de la televisión. Ahora se tienen que enfrentar a los ganadores de Grecia, Colombia y Turquía con la responsabilidad de poner el nombre de México en alto en la Copa Exatlón.

Te puede interesar:

Conoce a la guapa novia de Heber Gallegos, Shalma Ali, quien siempre lo apoyó durante su estancia en Exatlón.

Aquí te presentamos a los rivales que nuestros atletas tendrán que enfrentar.

Colombia

Por parte de los cafetaleros Daniel Tirado de 35 años, es escalador profesional y campeón nacional en varias ocasiones.

Acompañado por Georgina Gómez de 23 años, quien es la campeona nacional de 100 metros con vallas y medallista internacional.

El equipo lo completa José Rodríguez de 26 años y ganador de Exatlón Colombia y la campeona nacional de triatlón Verónica Gutiérrez de 24 años.

Grecia

El equipo es encabezado por Afroditi Skafida de 38 años, quien fuera seleccionada olímpica en los Juegos de Grecia 2004 y Beijin 2008 en la especialidad de salto con garrocha. Melina Metaxa de 33 años es practicante de Artes Marciales Mixtas y calistenia.

La pareja de hombres se encuentra formada por Panagiotis Konstantinid de 24 años, quien es especialista en karate y medallista de la especialidad en el campeonato de Balkan. Mientras que la experiencia la pone Sozon Palaistros de 42 años, entrenador de hockey profesional.

Turquía

Por parte del cuadro turco tenemos al entrenador del relativamente nuevo deporte crossfit, Bora Edin de 36 años.

Quien es acompañado por uno de los competidores más famosos pues Hakan Hatipoglu es conductor de televisión y practicante de fitness.

La dupla de mujeres está conformada por la también entrenadora de fitness Damla Can de 31 años y la especialista en velocidad de 400 metros con vallas, quien logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Sema Aydemir de 35 años.

También te puede interesar:

México, Grecia, Colombia y Turquía se enfrentaron en la Exatlón Cup: Mati Álvarez y Heber Gallegos representaron al equipo mexicano.

Los rivales para el conjunto mexicano no son nada sencillos, pero en los circuitos siempre gana el mejor.

