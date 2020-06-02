VIDEO: Daphne Montesinos presume su figura en sexys leggings, mientras se ejercita para su cuenta de TikTok.

Daphne Montesinos es una de las mujeres que disfruta de tener su cuerpo y mente sanos, por esa razón el ejercicio es una de las partes importantes de su día a día. Incluso ella ha querido compartir estas rutinas con sus seguidores y esta vez lo hizo a través de un video de TikTok, algo que causó el latir de los corazones de sus fans.

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Hace unos días, la guapa atleta recurrió a su cuenta de dicha aplicación en la que mostró una gran variedad de circuitos y ejercicios, pero lo que más impresionó fue cómo lucía su figura con sus ajustados leggings que evidenciaban sus torneadas piernas.

Ahora que regresé a entrenar para recuperarme pronto, voy poco a poco. Hago descanso activo (a mi manera que es caminar o andar en bicicleta) Todo lleva un proceso. La paciencia es una virtud, aunque para mí es una debilidad que llevo trabajando por años

Las personas que la vieron desde el primer día de Exatlón México en la primera temporada, no han dejado de seguirla desde su salida de la competencia y han aprovechado el momento para llenarla de mensajes y comentarios positivos, incluso el video ha superado los mil Me Gusta.

A raíz de su llegada a la competencia deportiva, Daphne se convirtió en la inspiración de muchas personas, pues le ha dado motivación a sus fanáticos con algunas clases o grabaciones en las que se puede apreciar los buenos resultados que el ejercicio le ha dado.

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A pesar de no ser una de las competidoras que llegaron a la final, sí logró enamorar a miles por su actitud positiva y su enorme belleza que deslumbraron en el tiempo que formó parte del equipo Azul.

