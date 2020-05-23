Estas son las pruebas que confirman que Casandra Ascencio y Christian Anguiano tendrían un romance.

La tercera temporada de Exatlón estuvo llena de emociones dentro y fuera de las playas y tierras, pues ha salido a la luz un posible romance entre Casandra Ascencio y Christian Anguiano mejor conocido como ‘Yomi’.

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Desde su participación en el reality ambos crearon una amistad muy fuerte e importante, la cual continua en estos momentos, sin embargo, los rumores se han intensificado en estos momentos ya que han compartido más tiempo juntos y sus publicaciones en las redes sociales lo han demostrado por lo que varios de sus seguidores se han preguntado si eran novios desde su paso por Exatlón México o después de que concluyera la competición.

Además, de las publicaciones que comparten juntos, lo que más detonó los rumores sobre su noviazgo son los mensajes que se dejan y hacen notar que existe un vínculo muchísimo más fuerte que una amistad, sin importar la diferencia de edades, pues ella tiene 29 años y él 25.

Es importante recordar que, durante la transmisión del popular programa, la basquetbolista confesó sentir algo más que amistad por David mejor conocido por 'La Bestia', quienes fueron captados muy juntos durante las transmisiones, aunque claramente es una relación de amigos muy fuerte.

Casandra y Yomi, ambos viven en Guadalajara, y sus emisiones que han tenido juntos los hace confirmar más su noviazgo, aunque ninguno de los dos ha confirmado, ni negado nada al respecto de estos rumores, varios de sus fans han asegurado que los han visto compartir momentos importantes juntos, así como los han captado dar un paseo agarrados de la mano.

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Ambos participantes de Exatlón México se ganaron el cariño y respeto de sus seguidores por lo que hasta la fecha los siguen en su trayectoria.

