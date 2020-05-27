¡Rompe el silencio! Mati Álvarez confiesa si realmente existía una rivalidad con su compañera Meli Ramos.

Mati Álvarez se ha convertido en toda una sensación deportiva desde su campeonato en la tercera temporada del Exatlón y en su segunda victoria en La Copa Exatlón y para estar más cerca de sus fans, quiso contestar algunas de sus preguntas, entre las que destacaron la verdadera relación que había entre ella y Meli Ramos.

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Si algo siempre distinguió a la atleta, fue la seguridad con la que la veíamos pasar los circuitos, pero ella ha confesado que nunca fue así, especialmente cuando estaba compitiendo por su pase a la final; en ese momento admite haber estado demasiado tensa.

Después de convertirse en la finalista se pudo relajar y es algo que disfruto como nunca. También mencionó que en la competencia Azules y Rojos mantenían una rivalidad que cuando se juntaban para enfrentarse con otros países, eso se convertía en una completa armonía.

De un momento a otro, uno de sus seguidores le preguntó acerca de la mala relación que Álvarez tenía con otra del equipo Rojo, Meli Ramos; con toda la sinceridad Mati admitió que entre ellas no existía una amistad, pero que tampoco se caían mal. Simplemente existían diferencias que fueron notorias, pero que todo se solucionaba cuando lo hablaban de frente.

Sobre si han hablado mal o bien de ella, Mati no piensa escatimar en algo en el que cree que no deba de enfocar su energía, pues fuera de la competencia cree que mantiene una buena relación con todos sus compañeros. Una de las cosas que aconseja, es hacer las cosas de corazón y no hacer caso a comentarios.

A pesar de eso, ella se lleva lo mejor del Exatlón, pues no solamente es una competencia que saca lo mejor de ti como deportista, también lo mejor de ti como persona y te lleva al límite de tu fuerza mental, logrando conocer a una Mati que ella nunca supo que existía.

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Por otro lado, sueña con regresar a las playas del Exatlón, pero en un equipo conformado por puros participantes rojos, en donde espera ver a Ana Lago a quien considera una extraordinaria atleta.



