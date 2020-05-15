Evelyn Guijarro ‘Sniper’ recuerda su participación en Exatlón con una serie de fotos nunca antes vista.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la deportista Evelyn Guijarro compartió una serie de imágenes en donde pudo recordarle a sus seguidores su gran etapa que vivió dentro del famosísimo Exatlón México.

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A lo largo de este periodo de cuarentena muchas personalidades han estado activas en sus redes sociales para recordar alguna etapa que vivieron antes del aislamiento, un lugar en particular y a sus seres queridos, entre ellas, la exparticipante del Exatlón México.

A través de una serie de fotos la gran atleta mexicana recordó junto con sus fieles seguidores su fructífera etapa en la segunda temporada en el reality show de TV Azteca, en donde obtuvo el segundo lugar.

Hoy es jueves de throwback (reversión) y que mejor que recordar lo que me tocó vivir en @exatlonmx, una competencia llena de desafíos

Como muestra de apoyo los fans de la influencer fitness no tardaron en dejarle cientos de comentarios en su publicación, misma que ya rebasa los 14 mil corazones rojos.

En donde muchos recuerdan su gran participación y su esfuerzo, mismo que la hizo ganarse el respeto, cariño y admiración de las personas.

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La participación que Evelyn Guijarro tuvo en el reality show fue una de las más completas y constantes, mismas que la llevaron a la gran final y aunque no obtuvo el triunfo, en la última partida femenil con su excompañera Aidee Hernández, siempre se mostró como una gran guerrera en cada reto y obstáculo que se le planteaba dentro de las tierras de Exatlón México.

