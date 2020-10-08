Así ha sido la complicada recuperación que ha tenido Steph Gómez tras dejar Exatlón: Titanes vs Héroes.

Pocos atletas dejan huella en las tierras de Exatlón; sin embargo, Steph Gómez se metió en el corazón de todo México debido a su pasión y compromiso con el deporte.

A principios de septiembre, la practicante de jiu-jitsu brasileño abandonó las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes debido a una lesión en la tibia.

La atleta de Héroes se despidió de sus compañeros entre lágrimas y con la frente en alto; sin embargo, ya dio señales en su cuenta de Instagram y reveló detalles de su recuperación.

Steph publicó un video en sus redes sociales en medio de sus terapias de rehabilitación. Gómez apareció más fuerte que nunca y escribió un mensaje para sus 190 mil seguidores en Instagram.

Quiero compartir con ustedes un poquito de lo que he estado haciendo, he tenido terapia todos los días. Estoy súper feliz porque hoy pude caminar mejor y con más confianza…

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La querida atleta se levantó más poderosa que nunca y demostró que puede afrontar cualquier adversidad. Steph volvió a aparecer con ropa deportiva y envió un segundo mensaje sobre su recuperación.

Este es un avance de mi rehabilitación. En mi sesión de hoy, estuvieron mis doctores para hacerme una valoración, todo va increíble. ¡Seguimos en la lucha y echándole todas las ganas para regresar con todo! No podría estar más contenta

Y es que Steph Gómez se ganó el cariño de millones de televidentes tras su paso por Exatlón: Titanes vs Héroes, donde nos regaló hermosos momentos en compañía de su equipo. La deportista confirmó que es una de las mujeres más fuertes y que está lista para romper récords en su vida profesional.

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