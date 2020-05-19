Daniel Corral y Antonieta Gaxiola, la mejor pareja de ‘Exatlón’, sorprenden con sus románticos videos en TikTok.

Daniel Corral y Antonieta Gaxiola han sido la pareja más seguida que pisó el Exatlón, varios fans han estado al pendiente de la relación que ambos atletas mantienen; incluso ellos suelen compartir sus mejores momentos en redes sociales y ahora, en la nueva aplicación TikTok.

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Hace más de tres años que el gimnasta y la ciclista mantienen una relación, de hecho, su amor ha pasado por varias pruebas en las que han tenido que estar durante mucho tiempo separados, vivir en diferentes estados y enfrentarse a una de las competencias más importantes de México, siendo Antonieta del equipo azul y Corral de los rojos.

Aunque a veces pareciera que para ellos esto puede resultar difícil, la realidad es esto solamente provoca que su amor crezca cada día, llegando ya al siguiente paso después de que Daniel le propusiera matrimonio al amor de su vida.

Ahora los fans de esta joven pareja han soltado más de un suspiro con los videos que la ciclista suele compartir en su cuenta de TikTok al lado de su pareja, pues no es sorpresa decir que cuando ellos dos están juntos, lo único que podemos ver es como derraman miel por donde pasan.

Hay varios videos que Gaxiola protagoniza al lado de Daniel Corral, y en la mayoría de ellos podemos encontrar uno en donde una voz en off habla sobre la diferencia de enamorarte y amar de verdad a una persona y cómo el alma y la esencia de esa persona la aceptas tal cual es, sin querer cambiarla.

La pareja también es fan de subir algunos videos cómicos en los que demuestran su gran habilidad al lip sync, haciendo que parezca que el movimiento de sus labios tenga coherencia con el del sonido.

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¿Qué te parece esta pareja colosal? Para ver los videos Antonieta y Daniel da clic aquí.

