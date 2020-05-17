VIDEO: Mati Álvarez recuerda los fuertes enfrentamientos que tuvo con su rival Casandra Ascencio de los azules.

La gran ganadora de Exatlón, Mati Álvarez ha compartido a través de unas historias de Instagram uno de los momentos en los que pudimos ver el enfrentamiento que tuvo con su contrincante Casandra Ascencio, en el que Mati aseguró que más que un juego, parecían luchas.

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Hay que recordar que estas dos competidoras se coronaron como las mejores de cada equipo Mati Álvarez perteneciendo a los rojos y Casandra a los azules. La originaria de Puebla mostró en esta publicación la gran disputa que existió entre las grandes deportistas en una jornada de Exaball.

Este tipo de enfrentamientos solían darse muy seguido entre ambos equipos y era una manera de poder conseguir más puntos y beneficiar a todos los integrantes para obtener salidas, comidas o nuevas actividades para que se pudieran distraer.



Parece lucha, ¿ya viste cómo te ponías Casandra Ascencio

Era normal que el nivel de competencia en cada episodio fuera aumentando entre los rivales, pero uno de los más notorios siempre fue el de estas dos jóvenes que se han dedicado a demostrar que están hechas de lo mejor y son capaces de sacar su lado más fuerte para coronarse como las ganadoras.

Tanto es así que, fueron ellas las que llegaron a la Gran Final y en una riña pareja, fue Mati Álvarez la que logró consolidarse como la campeona. Sin embargo, se volvieron a encontrar en la Copa Exatlón, en el que durante 5 semanas fueron equipo para representar a México.

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El día de la final ambas atletas se volvieron a enfrentar, pero una vez más la poblana logró obtener el primer lugar, la copa y el gran premio monetario; a pesar de sus fuertes enfrentamientos Mati y Casandra tienen una buena relación y sienten una gran admiración la una por la otra.

¿Recuerdas ese momento en el que las dos lucharon para ganar el balón?

