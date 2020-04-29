Mati Álvarez dedica triunfo en la Copa Exatlón a México y agradece el apoyo de sus seguidores en Instagram.

La atleta mexicana Mati Álvarez vuelve a alzar las manos con un triunfo, ahora en la Copa Extalón, donde junto con su compatriota, Heliud Pulido, ganó la coronoa a mejores atletas para dejar el premio en México.

En la batalla donde se enfrentaron a participantes de alto rendimiento de Grecia, Colombia y Turquía, tanto Mati Álvarez como Heliud vivieron momentos de gran intensidad, en los que supieron imponer su fuerza física y rendimiento atlético.

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Por ello, es que durante el tiempo que duró el programa de desafíos ambos atletas mexicanos se habían perfilado como los favoritos del público que los veían cada lunes.

Mati Álvarez, por su parte, ya había saboreado las mieles del éxito cuando hace poco resultó como la ganadora de la tercera edición de Exatlón México.

Ante estas dos grandes experiencias en su vida, Mati agarró sentimentalismo y compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje donde destaca lo que le significó ser parte de Exatlón.

Gracias Dios, gracias vida, gracias personas bonitas. Eternamente agradecida por esta increíble oportunidad que fue el EXATLÓN para mí

Tras estas palabras, Mati Álvarez afirmó que ser parte del exitoso programa ha sido una oportunidad de superación personal.

Me ayudó a crecer, a tener confianza en mí, a superar muchas cosas, muchos miedos, pero sobre todo a darme cuenta de lo que me hace feliz y a luchar y no rendirme

Finalmente, se despidió de esta “aventura” dedicando su triunfo a México.

Hoy se termina esta gran aventura y la cierro de la mejor manera posible, poniendo en alto el nombre de mi MÉXICO. Este trofeo lleva dedicatoria, se lo dedicó a todo MÉXICO, gracias por todo su apoyo y por tantas horas dedicadas a verme

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