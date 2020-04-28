Así ganaron Mati Álvarez y Heliud Pulido la ‘Copa Exatlón’ para que se quede en nuestro país México.

Después de 5 semanas de competencia, el equipo de México se posicionó como el mejor dentro de la Copa Exatlón. Una vez más, Heliud Pulido y Mati Álvarez pusieron en alto en nombre de México.

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La Final estuvo llena de momentos cardiacos, pero a la vez nos brindó la emoción que todos los televidentes estaban esperando. Llegaron 4 mexicanos, los mismos que se enfrentaron a la final de Exatlón México, y fueron tres los que se enfrentaron en la final de la Copa.



Batalla femenil

En las semifinales Mati Álvarez se enfrentó a la colombiana Verónica, misma que sustituyó a su compañera Gregoria Gómez; mientras que Cassandra Ascencio se encontró cara a cara con Afroditi. Ambas mexicanas lograron sacar de la competencia a la colombiana y griega para enfrentarse una vez más a la Gran Final.

Una vez más Mati Álvarez conquistó los circuitos derrotando a su compañera Cassandra, un momento que ya habíamos visto en el pasado, pero en esta ocasión con la seguridad de que la Copa Exatlón 2020, sería de México.

Batalla varonil

Las semifinales de los hombres fueron bastante competitivas, especialmente porque los mexicanos se enfrentaron entre ellos, al igual que los colombianos. Heber Gallegos y Heliud Pulido se encontraron una vez más en los circuitos, mientras que también lo hacían José Rodríguez y Daniel Tirado, representantes de Colombia.

Black Panther (Heliud Pulido) y Trotamundos (Daniel Tirado) resultaron ser los finalistas al derribar a sus compañeros, logrando un enfrentamiento entre ellos. Una vez más Pulido sacó lo mejor de él y puso su nombre y el nombre de su país en alto.

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De esta manera Mati Álvarez y Heliud Pulido se vuelven los campeones de Exatlón por segunda vez en un tiempo récord, demostrando que el deporte en México sigue creciendo y sus deportistas dan lo mejor de ellos en cada una de sus competencias.

