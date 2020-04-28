Así ganaron Mati Álvarez y Heliud Pulido la ‘Copa Exatlón’ para que se quede en nuestro país México.
Los ganadores de Exatlón 2020 no se conformaron con un solo triunfo y sumaron uno más a sus talentosas carreras y en el nombre de México.
Después de 5 semanas de competencia, el equipo de México se posicionó como el mejor dentro de la Copa Exatlón. Una vez más, Heliud Pulido y Mati Álvarez pusieron en alto en nombre de México.
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La Final estuvo llena de momentos cardiacos, pero a la vez nos brindó la emoción que todos los televidentes estaban esperando. Llegaron 4 mexicanos, los mismos que se enfrentaron a la final de Exatlón México, y fueron tres los que se enfrentaron en la final de la Copa.
- Batalla femenil
En las semifinales Mati Álvarez se enfrentó a la colombiana Verónica, misma que sustituyó a su compañera Gregoria Gómez; mientras que Cassandra Ascencio se encontró cara a cara con Afroditi. Ambas mexicanas lograron sacar de la competencia a la colombiana y griega para enfrentarse una vez más a la Gran Final.
Una vez más Mati Álvarez conquistó los circuitos derrotando a su compañera Cassandra, un momento que ya habíamos visto en el pasado, pero en esta ocasión con la seguridad de que la Copa Exatlón 2020, sería de México.
- Batalla varonil
Las semifinales de los hombres fueron bastante competitivas, especialmente porque los mexicanos se enfrentaron entre ellos, al igual que los colombianos. Heber Gallegos y Heliud Pulido se encontraron una vez más en los circuitos, mientras que también lo hacían José Rodríguez y Daniel Tirado, representantes de Colombia.
Black Panther (Heliud Pulido) y Trotamundos (Daniel Tirado) resultaron ser los finalistas al derribar a sus compañeros, logrando un enfrentamiento entre ellos. Una vez más Pulido sacó lo mejor de él y puso su nombre y el nombre de su país en alto.
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De esta manera Mati Álvarez y Heliud Pulido se vuelven los campeones de Exatlón por segunda vez en un tiempo récord, demostrando que el deporte en México sigue creciendo y sus deportistas dan lo mejor de ellos en cada una de sus competencias.