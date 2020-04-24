Filtran foto inédita de la infancia de Mati Álvarez junto a su madre. Así lucía la atleta de Exatlón.

Mati Álvarez es una de las deportistas más destacadas en la actualidad. Su paso por el Exatlón, la convirtió en una fuerte atleta. En el pasado fue una niña muy dulce que mostró interés por el deporte desde temprana edad.

Así lo demuestra está foto que se viralizó en las redes sociales:

Ay no, miren la hermosura que era Mati de bebé 🤧 su sonrisa, sus chinitos y la suegra de México muy guapa 💖 pic.twitter.com/zu9PQVM6qJ — 𝑀𝑒𝑟 (@Jaureguiassun) April 11, 2020

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Todo lo que se sabe del hermano gemelo secreto de Mati Álvarez a quien nunca presume en Instagram.

Mati Álvarez aparece con un vestido blanco en los brazos de su madre, quien luce muy formal en lo que parece ser una fiesta.

El retrato fue compartido por una cuenta de fans que apoya a Terminator:

Ay no, miren la hermosura que era Mati de bebé 🤧 su sonrisa, sus chinitos y la suegra de México muy guapa 💖

La imagen pronto le dio vuelta a las redes sociales: los comentarios de los fans, halagando a la bebé, no se hicieron esperar.

Según contó la ganadora de Exatlón, desde pequeña sintió gran atracción por el deporte, de hecho, su hermano gemelo fue quien la motivó a seguir entrenando:

Antes de atletismo hice natación, como a los cuatro años, para aprender a nadar con mi hermano, es mi gemelo, empezamos desde chicos, siempre he sido deportista, mi hermano me ayudó, había como una cierta competencia, él jugaba futbol, yo también quería jugar como él, los dos nos ayudábamos, competíamos juntos

Fue fundamental el apoyo de su familia durante su desarrollo profesional; confesó que gracias a sus seres queridos es una persona responsable y comprometida con el deporte.

Por ahora, Mati Álvarez se mantiene enfocada en pasar tiempo con sus padres y amigos. Hace un día nos compartió que pasa el confinamiento en Tulum, captando las maravillas de las playas mexicanas con su inseparable cámara.

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Mati Álvarez, campeona de Exatlón México, comparte su rutina de ejercicio con una caja latas en la azotea.

