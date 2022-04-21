¡Participa por un NFT certificado de Exatlón!

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de edad (18 años) que hayan leído y aceptado los presentes Términos y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Del viernes 22 de abril del 2022 a las 12:00 p.m. y hasta el domingo 1 de mayo del 2022 a las 11:59 p.m. podrás entrar a la App TV Azteca En Vivo y contestar las preguntas.

b) Llena correctamente el cuestionario con todos tus datos y responde todas las preguntas correctamente y podrás ser uno de los ganadores.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

Un grupo de expertos de Exatlón seleccionará el 2 de mayo de 2022 a aquellos candidatos que tengan la respuesta más original del por qué deben ser acreedores a un NFT de Exatlón, todas las respuestas del cuestionario correctas y que cumplan con todos los términos y condiciones.

Los ganadores serán publicados en el sitio www.exatlonmexico.tv el 10 de mayo de 2022.

IMPORTANTE: En caso de resultar ganador, el seleccionado deberá tener instalada y activa una aplicación Wallet Cripto, como Metamask, Public o Coinbase, donde recibirá su NFT. De lo contrario, no podrá recibir el incentivo.

3. INCENTIVO

Uno de los 120 NFTs exclusivos de Exatlón:

a) 100 playeras virtuales

b) 15 medallas virtuales

c) 5 trofeos virtuales

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

III. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado a través del mail Maniac1 <hello@maniac1.com> entre el 3 y el 8 de mayo del 2022 para informarle del proceso de entrega de su premio. El elegido contará con un lapso de 24 horas para contestar el mail con todas las instrucciones resueltas, de lo contrario se elegirá al siguiente ganador.

IV. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

V. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

VI. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara, así como cargos adicionales de las aplicaciones no propiedad de TV Azteca o cualquier costo por el resguardo y la ciber seguridad del incentivo.

VII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

IX. Una vez entregado el NFT es completa responsabilidad del ganador el resguardo y la ciber seguridad del mismo.

X. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XI. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.