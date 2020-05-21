FOTO: Evelyn Guijarro enamora a los fans de ‘Exatlón’ con espectacular imagen en la que luce bikini.

Las playas y los circuitos del Exatlón han conocido a grandes deportistas, los han visto llegar con todas las ilusiones, pero también los han visto caerse, levantarse y hasta irse de ahí. Evelyn Guijarro fue una de estas atletas que se ganó el cariño del público y el corazón de más de uno con la reciente foto que compartió en bikini.

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Estos días en los que hemos estado distanciados de nuestras actividades normales, hemos comenzado a recordar aquellas cosas y lugares que nos hacían felices como un paseo, salir con los amigos o tomar el sol en nuestra playa favorita del país.

Así fue lo que hizo Evelyn, quien a causa del aislamiento sus memorias viajaron hasta el momento en el que disfruto del mar y unos merecidos días de descanso en Tulum, Quintana Roo; uno de los lugares más paradisíacos de nuestro país.

La múltiple deportista ya ha hecho planes para cuando todo esto pase y podamos volver a salir de nuestros hogares, pues el primer lugar que quiere pisar al terminar esta pandemia es justamente Quintana Roo, confirmando que la vida en el mar es más sabrosa.

¿Qué harán terminando la cuarentena? 🌴 Yo, irme a la playa, porque en el mar la vida es más sabrosa

Sus seguidores no se han detenido para expresarle lo bien que luce en la imagen, pues la joven lleva un bikini de dos piezas en color naranja, posando mientras carga una pesa de once kilos con una sola mano, demostrando su fuerza y capacidad de llevar a su cuerpo al límite con los mejores entramientos.

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Mi novia, hermosa 💙😍🙊 saludame my Queen 👏💙

Igual, ir a la playa😌💪👏, Estás preciosa por cierto😍👌

Visitar tulum of course, y tener una buena comida y bebida contigo, si aceptas