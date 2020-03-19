¿Qué países disputarán la Exatlón Cup y cómo se elegirá a los ganadores de un millonario premio? Aquí todos los detalles.

Hace unos días vimos cómo Mati Álvarez y Casandra Ascencio realizaron unas increíbles carreras en cada circuito de la final de Exatlón, hasta que la atleta poblana se coronó como campeona femenil de la tercera edición.

Casandra se quedó en segundo lugar, pero se convirtió en una de las competidoras favoritas de Exatlón México.

Heber Gallegos y Heliud Pulido fueron los deportistas que llevaron al límite su nivel de competencia y dieron un quinto circuito lleno de adrenalina, pero Heliud se llevó el trofeo.

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Ahora, si eres de los que extrañan los circuitos de Exatlón y a los participantes de Famosos y Contendientes, podrás verlos de nuevo en el Exatlón Cup.

¿QUÉ ES EXATLÓN CUP Y EN QUÉ CONSISTE?

Este lunes 30 de marzo se estrena el Exatlón Cup, donde participarán nuestros queridos finalistas: Heliud Pulido, Heber Gallegos, Casandra Ascencio y Mati Álvarez, quienes representarán a México.

Exatlón Cup reunirá a 4 representantes (dos hombres y dos mujeres) de cada país, en esta ocasión seránlos equipos se completan con representantes de Grecia, Turquía y Colombia.

Competirán en representación de su país, pero la competencia será individual, tanto para hombres como mujeres.

El Exatlón Cup es una competencia que durará 5 capítulos y donde los mejores atletas de cada país irán demostrando en cada circuito su nivel.

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Todos los países irán juntando puntos conforme vayan ganando las carreras de cada circuito y en el quinto domingo se vivirá la final individual entre aquellos equipos que hayan reunido más puntos.

Exatlón Cup tendrá dos ganadores, un hombre y una mujer, y cada uno se llevará medio millón de pesos.