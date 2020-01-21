Lo mejor de ‘Laredo Kid’ en ‘Exatlón México': sus triunfos, lesiones y remontadas con el ‘Equipo Rojo’.

Laredo Kid es un gran luchador. Actualmente es Campeón Mundial de Peso Crucero de AAA y cuenta con un Campeonato Mundial de Tríos de AAA. Sin embargo, también es uno de los integrantes favoritos de Exatlón México.

Su paso por esta competencia deportiva de alto rendimiento ha tenido altibajos; no obstante, él siempre ha tenido la cara en alto para demostrar que su presencia en el Equipo Rojo no es por cualquier cosa.

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A continuación, te compartimos algunos de los mejores momentos del luchador en el programa.

Su llegada

Laredo Kid llegó a Exatlón México buscando defender la causa de Los Famosos. Con 32 años y una larga trayectoria, tuvo un cálido recibimiento, con sus compañeros entonando una de las porras.

Su llegada fue junto a Myzteziz Jr, quien a diferencia de Laredo Kid, no tuvo tanta suerte en su estancia.

Primera derrota

En su primer día Laredo Kid no tuvo tanta suerte, pues perdió contra José Luis Macías. El luchador tuvo, durante un poco de tiempo, algo de ventaja; sin embargo, Macías se vio beneficiado por el deporte que practica: el running.

Ese día, Laredo Kid supo que Exatlón México no era lo mismo que un ring de lucha libre.

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La remontada milagrosa

En este viernes de eliminación, el Equipo Rojo iba abajo: todo estaba en manos de Laredo Kid, quien enfrentó a uno de los favoritos de Los Contendientes: Jair.

En un circuito complicado, el luchador tuvo grandes dificultades para alcanzar al del Equipo Azul. Sin embargo, la determinación de Laredo Kid le ayudó a ganar el punto que Los Famosos necesitaban.

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La lesión

Recién empezaba el año cuando Laredo Kid sufrió una terrible lesión que casi lo deja fuera. Los espectadores llegaron a afirmar en las redes sociales que se trataba del final del luchador en el programa.

Incluso, este factor provocó que se tuviera que enfrentar por su supervivencia, programas después, a un miembro del Equipo Azul.

¡Laredo sale lesionado de la competencia! El Famoso fue trasladado en ambulancia después de terminar el circuito.

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