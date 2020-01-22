Cuatro datos que seguramente desconocías de ‘El Parejita’ López; uno de los favoritos del Equipo Rojo.

José El Parejita López es un exfutbolista que actualmente participa en Exatlón México, el mejor programa de competencias deportivas. Esta es nueva faceta en la vida del que fuera uno de los mejores jugadores del futbol mexicano.

El Parejita López vivió su mejor etapa como futbolista profesional en los Pumas de la UNAM, club en el que consiguió el primer bicampeonato en torneos cortos (Clausura y Apertura 2004).

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Aquí algunos datos que desconocías o que, quizá, necesites saber de El Parejita López, integrante del Equipo Rojo.

Figura auriazul

Sus mejores momentos como futbolista de alto rendimiento fueron en el club de la máxima casa de estudios del 2001 al 2007; sin embargo, debutó en la primera división del futbol mexicano en el Puebla FC en el año 2000.

Multicampeón

Con los Pumas no solo consiguió dos títulos de liga, además se coronó Campeón de Campeones en el 2004 y ese mismo año formó parte del equipo titular que ganó la edición 26 del Trofeo Santiago Bernabéu, al derrotar por 1-0 al Real Madrid.

Asimismo, en la División de Ascenso fue el ganador de tres torneos de liga, Mérida, Irapuato y Correcaminos.

Sin compromisos

El Parejita López militó en 9 clubes profesionales de futbol, todos en México, 6 en primera división y 3 en ascenso.

En primera división vistió la camiseta del Puebla a inicios de siglo; Pumas de 2001-2007, Club Necaxa en 2007; Monarcas Morelia y Cruz Azul en el 2008 aunque no disputó un solo minuto en estos equipos y Tiburones Rojos de Veracruz en el 2013.

En la Liga de Ascenso de México jugó para Club Atlético Irapuato de 2010-2011, con el Club de Fútbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 2011-2012 y para Venados de Mérida en dos etapas: de 2009-2010 y del 2012-2015, siendo este su último club como futbolista profesional.

De sangre futbolera

Es hijo del también exjugador de futbol José Pareja López. Juntos dirgían el equipo de futbol Ángeles de la Ciudad. El padre fue Director Técnico y El Parejita Auxiliar Técnico.

Este ahora lo maneja José López padre, pues El Parejita se encuentra compitiendo en las playas de Exatlón México.

No obstante, el proyecto busca ayudar a los jóvenes y concientizar sobre problemas como alcoholismo y drogadicción, pues las personas de escasos recursos y de zonas marginadas son la base de este proyecto.

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