¿Quién es la talentosa novia de Paulette Gallardo de Exatlón México?

La Exatlón Cup 2025 arrancó con una nueva temporada que trae de regreso a figuras que marcaron huella en ediciones anteriores, como la atleta profesional Paulette Gallardo. Actualmente, ella es una de las atletas más reconocidas a nivel nacional, gracias a su participación en Exatlón, pero ella continúa destacándose como entrenadora fitness.

¿Quién es la talentosa novia de Paulette Gallardo?

La competidora, que formaba parte del Exatlón 2024, dejó con la boca abierta cuando, a inicios de este año, la atleta confirmó su relación con Gloria Murillo, excompañera de competencia en la séptima temporada.

Gloria Murillo: la actual pareja de Paulette Gallardo

No es sorpresa que ambas mujeres talentosas terminaran formando una bonita pareja, ya que Gloria Murillo es también una atleta destacada que se ganó el cariño del público en Exatlón México. Ambas coincidieron en la séptima temporada del reality y desde entonces surgió un vínculo muy especial que terminó consolidándose como una relación amorosa.

A pesar de lo bonita que puede ser su relación, no se han librado de causar revuelo en las redes sociales. Pues resulta que su noviazgo se hizo público en medio del proceso de divorcio de Gloria con su entonces esposo, Iván Cepeda.

Hoy se sabe que Murillo y Gallardo disfrutan de su relación sin ocultarse, compartiendo con sus seguidores momentos de apoyo y complicidad. Incluso hace un mes, ambas chicas celebraron en una publicación de Instagram sus 15 meses de noviazgo frente a los ojos del mundo.

