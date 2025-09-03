Lyn May confiesa que durmió con el cadáver de su esposo tras exhumarlo. “Nada más estaba abrazada a él”

En un podcast dedicado a los temas sobrenaturales, Lyn May contó una historia que en un principio puede escandalizar pero también resulta desgarradora: tras la muerte de su esposo, ella misma se encargó de exhumarlo y vivió con el cuerpo en su casa.

La actriz y vedette Lyn May estuvo casada con Antonio Chi-Xuo, hombre de nacionalidad china que se estableció en México. Su unión duró 25 años pero finalizó en 2008 debido a la muerte de él, por cáncer de próstata.

Lyn May revela que exhumó a su esposo y vivió con el cuerpo en su casa

En una conversación para el podcast “Mystery World” del influencer Capi Mystery, Lyn May contó que sufrió muchísimo con el fallecimiento de su esposo, a quien se refirió como el amor de su vida.

“Yo quería mucho a mi marido, estaba muy acostumbrada, era un hombre como ninguno”, recuerda la vedette, y confesó que llegó a dormir en el piso del hospital para cuidarlo.

Relató que salió del hospital 2 semanas antes de su muerte, cuando ya estaba desahuciado, y ella no le dijo nada sobre lo que estaba pasando. Antonio murió en casa con Lyn May e incluso ella pudo tomarlo de las manos cuando comenzó a agonizar.

“No quería que se lo llevaran”, dijo Lyn May antes de relatar que se arrepintió de dejar que lo sepultaran y ordenó su exhumación. “Estuve pensándolo y lo mandé a que lo arreglaran para tenerlo yo en la casa”.

Lyn May confesó que ella misma pagó para que se llevara a cabo la exhumación. Esto sucedió un día después de la sepultura, cuando el cuerpo ya estaba embalsamado. Ella explicó que quedó “como vivo”.

La vedette pasó 4 días y medio con el cadáver de su esposo en su hogar. “Yo no dormía, no comía nada, nada más estaba abrazada a él”.

La mamá de la actriz fue quien estuvo insistiendo para detener esa situación, pues tener un cuerpo en la casa le traería problemas. También el resto de su familia la estuvo cuidando. “Pensaban que ya estaba enferma de la cabeza, y no era eso, era el dolor que yo sentía”, dijo Lyn May.

Finalmente la vedette pudo continuar su duelo gracias al apoyo de la familia, y después de esos días optó por cremar a su esposo.