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Exatlón México 2024
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Carmelita Correa | Exatlón

Equipo: Famosos

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Tv Azteca

- Salto con garrocha, 29 años, Chiapas.

- Récord mexicano de salto con garrocha más alto (4.36 m) en el 2016.

- Medalla de oro de Centroamericanos y del Caribe en 2013. 

- Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Junior del 2006.

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